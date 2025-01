Elon Musk tak pokochał Polskę, że kupi tutaj nieruchomość. Możesz być jego sąsiadem

Elon Musk aktualnie jest najbogatszym człowiekiem na świecie, a jeżeli nic się nie zepsuje, to dzięki swojej znajomości z Donaldem Trumpem - 47. prezydentem USA, będzie również jednym z najważniejszych ludzi na Ziemi. To on będzie miał wpływ na to, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. I wiele wskazuje na to, że jednym z miejsc, które zacznie częściej odwiedzać, będzie Polska, bo podobno planuje kupić tutaj nieruchomość. W samym centrum Warszawy.