Elon Musk pod wrażeniem Polski. "Wow"

Komentarz Muska był reakcją na wpis podkreślający niskie wskaźniki przestępczości w Polsce oraz dynamiczny rozwój gospodarczy. W oryginalnym poście zaznaczono, że niskie wskaźniki przestępczości i prężnie rozwijająca się gospodarka sprawiają, że coraz więcej ekspatów i cyfrowych nomadów przeprowadza się do Polski. Kraj odnotowuje zaledwie 8,6 aktów przemocy seksualnej na 100 000 mieszkańców (w porównaniu do 200,3 w Szwecji i 126 we Francji).