Dlaczego powinieneś przejść na projektor 4K? Rekomendacje projektorów XGIMI

Elastyczność projektorów przejawia się również w możliwości regulacji wielkości ekranu bez dodatkowych kosztów. Poprzez zmianę odległości urządzenia od ekranu lub ściany można dostosować rozmiar wyświetlanego obrazu do preferencji i warunków pomieszczenia. W telewizorach o czymś takim można tylko pomarzyć. Jeden z producentów miał w ofercie eksperymentalny i bardzo drogi telewizor OLED, którego ekran dosłownie zwijał się do stojącej pod nim szafki RTV. Wyglądało to bardzo efektownie - ale kosztowało fortunę, i tak nie zapewniając tej samej elastyczności co nawet przeciętnej klasy projektor. Na dodatek już 75-calowy telewizor to bardzo znaczący wydatek, poza zasięgiem znacznej częśći klientów. Tymczasem obraz o, dajmy na to, 100-calowej przekątnej to dla znacznej części projektorów 4K pestka. W znacznie niższej cenie.