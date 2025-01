Podobno to odkurzacz pionowy do zadań specjalnych. Czy rzeczywiście warto kupić Bosch Unlimited 10 BCS1041WAC? Test na różnych powierzchniach

Odkurzacz Bosch Unlimited 10 jest bezprzewodowy. Działa dzięki wymiennemu akumulatorowi 4 Ah 18 V, który należy do systemu Power for All Alliance. W praktyce oznacza to, że jest kompatybilny z ponad stoma różnymi narzędziami nie tylko tego producenta, ale też innych marek! To czyni go niezwykle wszechstronnym! Jeśli masz w domu taki dodatkowy akumulator marki Bosch (np. z innego urządzenia), to nie musisz się martwić, że zabraknie Ci energii podczas odkurzania. Po prostu wymieniasz wyczerpany akumulator na ten naładowany i cieszysz się dalszym, nieprzerwanym sprzątaniem! To w mojej ocenie duża zaleta i na ten moment ulubione rozwiązanie w świecie odkurzaczy. Natomiast samo ładowanie z pomocą przewodu do ładowania z zestawu zajmuje ok. 4h.