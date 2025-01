Czy w śnieżny dzień można wypożyczyć hulajnogę? Bez problemu, chociaż powinno być inaczej

Będę upierał się, że jeśli Bolt zapowiedział reagowanie na niesprzyjające warunki drogowe, to mamy prawo wymagać działań. Tym bardziej że chodzi nie tylko o bezpieczeństwo samych kierujących hulajnogami, ale też innych. Na razie była to deklaracja i jak się okazuje bardzo podobna do tej o dbaniu o to, by hulajnogi były prawidłowo parkowane.