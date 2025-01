Przykładasz iPhone'a do iPhone'a i zapłacone. Nowy sposób płacenia trafi do Polski

Chociaż Apple Tap to Pay nie jest jeszcze dostępne w Polsce, firmy te przygotowują się do integracji swoich systemów z tą technologią. Można się spodziewać, że wraz z debiutem Tap to Pay w Polsce, do grona dostawców na iOS dołączą również inni gracze, którzy działają u naszych sąsiadów z Tap to Pay, tacy jak Viva.com, Adyen, SumUp, czy myPOS, którzy oferują już podobne rozwiązania na innych rynkach.