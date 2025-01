Tak wygląda nowy iPhone 17 Air. Widziałeś go już

Bo widzicie - to Apple był wyznacznikiem trendów. Cały świat śmiał się z pierwszego iPhone'a, co okazało się gwoździem do trumny dla niektórych producentów. Notch był chyba najczęściej wyśmiewanym elementem telefonu w dziejach, ale i tak nie przeszkodziło to temu, że wszyscy już go używają. Wyspa aparatów i dynamiczna wyspa również były obiektem drwin, a teraz ma je większość producentów. Tymczasem po raz pierwszy to Apple został w tyle, to Apple bierze design od konkurenta. To oznaka kryzysu twórczego i coś, co napawa mnie zdziwieniem. Z pozycji trendsettera spadł na followersa i to coś, co nie powinno się wydarzyć. Za dawnych czasów Jobsa ten projekt nie przetrwałby tygodnia, a tymczasem zaraz zobaczymy go w sprzedaży. Apple, ogarnij się, bo coś tu jest nie tak.