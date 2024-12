Wyobraziłem sobie przyszłość. Za tym będziemy tęsknić za 10-15 lat

Dawniej – powie wówczas ktoś głosem pełnym nostalgii – ludzie mieli okazję spotkać się pod automatem, zagadać, nawet podenerwować się na siebie, jeśli ktoś zabrał nieswoją paczkę. A teraz? Teraz nie ma ku temu szans! Wchodzisz do sklepu, wkładasz produkty do koszyka, wszystko samo się nalicza i rachunek opłaca się w locie, zero podchodzenia do kas. Kiedyś to było! Kolejki w sklepach! I to nic, że wszystkie te wspomnienia będą podkoloryzowane, wręcz przekłamane – często w końcu taka ich rola.