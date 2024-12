YouTube dla leniwych. Sam ci wybierze film do zobaczenia

Dostępność dóbr i usług na wyciągnięcie ręki jest wygodna. Algorytmy serwisów streamingowych podsuwają nam filmy i seriale, które mogą nam się spodobać, platformy zakupowe rekomendują produkty na podstawie naszej historii wyszukiwania, a aplikacje dostawcze przywożą jedzenie pod same drzwi. To wszystko oszczędza nam czas i wysiłek, ale czy nie prowadzi do pewnego rodzaju zaniku inicjatywy i samodzielności?