Xiaomi dorzuci ci do smartfona hulajnogę elektryczną w gratisie. Jest świetna promocja

To jedna z tych promocji, w których gratis nie jest przyznawany od razu wraz ze smartfonem do koszyka. Po zakupie telefonu trzeba będzie się przypomnieć o bonus i zarejestrować swój zakup. Zrobimy to na dedykowanej stronie internetowej promocjixiaomi.pl, wypełniając wszystkie potrzebne dane – m.in. imię i nazwisko, dowód zakupu, dane urządzenia oraz adres, na który zostanie wysłany sprzęt. Na wypełnienie formularza zgłoszeniowego mamy czas do 7 stycznia 2025 roku. Jeśli spełni się warunki promocji wymienione w regulaminie, to w ciągu 80 dni można liczyć na paczkę z hulajnogą Xiaomi Scooter 4 Pro IT o wartości 1899 zł.