Windows, Intel, AI. To połączenie tworzy prawdziwą potęgę. Teraz dostępną również w laptopach

Dzięki niej możemy zaoszczędzić czas, który możemy przeznaczyć na to, co naprawdę nas interesuje, czyli pasję, rodzinę, ale również nasz rozwój. W końcu to właśnie roboty sprzątające, które są naszpikowane algorytmami sztucznej inteligencji, wykonują za nas jedną z najbardziej irytujących czynności życia codziennego, czyli sprzątanie. Każdy lubi porządek w domu, nikt nie lubi go zaprowadzać. Podczas gdy robot zajmuje się swoimi zadaniami, my możemy usiąść na kanapie, położyć sobie laptop na kolana i zająć się czymś ważnym, bez względu na to, czy to rozrywka czy praca.