Ruszyła przedsprzedaż medalionu Ciri z Wiedźmina 4. Zdradza on ważne szczegóły dotyczące bohaterki

"Ciri jest już gotowa na własną, pełną wyzwań wędrówkę przez Kontynent. Możesz do niej dołączyć dzięki wiedźmińskiemu medalionowi Rysia!" - czytamy w opisie. Twórcy w charakterystyce przedmiotu podkreślają, że jest to produkt w przedsprzedaży i zamówienie nie zostanie wysłane, dopóki medaliony nie będą gotowe do wysyłki. Dostępność jest planowana na kwiecień 2025 roku. Czy wisior trafi do regularnej sprzedaży w momencie premiery Wiedźmina 4? Najprawdopodobniej nie.