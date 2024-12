Trwają świąteczne oferty w MediaMarkt. Te produkty umilą czekanie na Mikołaja

Parownica Philips Steamer Steam And Go GC362/80 to pozycja obowiązkowa dla osób, które cenią sobie schludny wygląd każdego dnia. Parownica o mocy 1300 W i ciągłym wyrzucie pary 24 g/min bez wysiłku usuwa zagniecenia i odświeża ubrania w ciągu kilku minut. Zastosowana w urządzeniu technologia SmartFlow zapewnia optymalną dystrybucję pary, chroniąc tkaniny przed nadmierną wilgocią i uszkodzeniami. Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania wynoszącemu zaledwie 45 sekund i wyjmowanemu zbiornikowi na wodę o pojemności 70 ml jest idealny do szybkich poprawek przed wyjściem. Kompaktowa i lekka konstrukcja Philips Steamer Steam And Go sprawia, że sprawdzi się zarówno do użytku domowego, jak i w podróży.