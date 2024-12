Możesz się szarpnąć na telewizor Sharpa. Takich cen dawno nie było

Telewizor jako prezent na Gwiazdkę? Na pewno część z państwa zaczyna to rozważać. Być może stary odbiornik u rodziców się już do niczego nie nadaje i czas sprawić im łatwego w obsłudze smart TV z porządnym, czytelnym ekranem? A może pociechy już są w na tyle zaawansowanym wieku, że nie chcą spędzać wolnego czasu z rodzicami - i pora, by doczekały się własnego ekranu i konsoli do gier? Jest wiele możliwych powodów, dla których kupno telewizora jako prezent na Święta może być dobrym pomysłem. Jest tylko jeden szkopuł.