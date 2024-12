Te słuchawki będziesz chciał kupić na lato. Soundcore AeroFit Pro - test

Nie ma co ukrywać - te słuchawki grają po prostu średnio. Albo niech będzie ładniej: grają po prostu ok. Producent może sobie nadrukować na opakowaniu logo "Bass Up" - cokolwiek ono znaczy - ale nie, nie udało się tym razem rozwiązać problemu konstrukcyjnego, który sprawia, że dostarczenie nam do uszu soczystych basów będzie możliwe. W sumie zresztą głównie to, co dostaje się do naszych uszu, to średnica, zresztą też bez jakiegoś wygaru. Ot, po prostu gra, żadnych niesamowitych doznań się tutaj nie spodziewajcie.