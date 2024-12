Popularny tani Samsung traci wsparcie. Producent wyciąga wtyczkę

Wygląda na to, że czasy, kiedy musieliśmy wymieniać smartfony z powodu braku aktualizacji oprogramowania, odchodzą do lamusa. Teraz to chyba prędzej bateria padnie, rozbije się ekran albo po prostu znudzi nam się stary model, zanim producent przestanie wysyłać aktualizacje. No chyba że ktoś jest maniakiem nowinek i musi mieć co roku najnowszy krzyk mody.