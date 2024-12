Ryż przerobiony na akumulatory. Ten pomysł ma więcej sensu, niż się wydaje

Naukowcy podkreślają, że zamiast importować grafit wydobywany z Chin, popiół z łusek ryżowych mógłby zapewnić wyższej jakości materiał do produkcji elektrod akumulatorowych. Proces ten jest również bardziej zrównoważony niż produkcja grafitu z biomasy, która musi być podgrzewana do 2000 stopni Celsjusza lub wyższej - produkując od pięciu do dziesięciu ton CO2 na każdą tonę grafitu klasy akumulatorowej.