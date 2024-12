PZU rozpoczyna współpracę z nowymi startupami. Będą testować rozwiązania pomagające klientom  

– Szukamy startupów we wszystkich obszarach działalności PZU. Jesteśmy szczególnie zainteresowani rozwiązaniami wykorzystującymi AI i zaawansowaną analitykę do lepszego zarządzania biznesem. Drugi obszar to szeroko pojęta digitalizacja i automatyzacja procesów, w tym tych związanych z obsługą szkód i świadczeń, wsparciem sprzedawców, obsługą posprzedażową i wykrywaniem nadużyć. Szukamy też technologii wspierających prewencję ubezpieczeniową wśród klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz nieszablonowych metod budowania relacji z klientem. Zależy nam również na rozwiązaniach do zastosowania w ekosystemach: zdrowotnym, kierowcy i sieci naprawczej, a także usługach wartości dodanej (VAS) dla naszych klientów – tłumaczy Marcin Kurczab, dyrektor ds. Innowacji w PZU.