Philips pozamiatał. Do sprzątania całego domu wystarczy mi ten jeden sprzęt

To, co widzicie na zdjęciu powyżej, to wałki czyszczące po tym, jak postanowiłem umyć i odkurzyć kilkukrotnie kilkadziesiąt metrów parteru mojego domu i to po sporej przerwie w czyszczeniu. W skrócie - pył, błoto, kawałki nie wiem czego, plama po jakiejś chemii w łazience (o tym też za chwilę) i tak - zdecydowanie było to widać na rolkach i obudowie elementu czyszczącego. Co z tym zrobić? To akurat proste.