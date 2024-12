Jeden sprzęt, który posprząta wszystko w domu. Możesz zapomnieć o zwykłym odkurzaniu

Jak to dokładnie działa? Jeśli chodzi o część myjącą i odkurzającą, to z perspektywy użytkownika sprawa jest prosta. Szczotki obracają się w przeciwnych kierunkach z wysoką prędkością, skutecznie zbierając wszystko, co leży luzem na podłodze, dodatkowo usuwając też przylegające do niej zabrudzenia, takie jak np. zaschnięte błoto czy ślady po różnych płynach. W tym samym czasie system PowerCyclone Aqua dba o to, żeby brudna woda i inne odpady trafiały wyłącznie do specjalnego pojemnika, a na podłogę dostarczana była woda z pojemnika na czystą wodę (do której możemy też dodać specjalny płyn do mycia). W praktyce spisuje się to naprawdę świetnie - czysta woda pozostaje czysta przez cały proces sprzątania, a na rolki nie trafiają wcześniej odkurzone zabrudzenia.