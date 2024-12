Gdzie nie pojedziesz, tam będzie Paczkomat. InPost stawia mobilne maszyny

Na szczęście ich nie mam, bo jeszcze nie odkryłem tego sportu, ale mój plan na 2025 r. obejmuje naukę jazdy na nartach. Jestem pełen optymizmu, bo nawet jak złamię nogę, to nadal będę mógł dla was pisać, a że nie będę mobilny, to będzie więcej tekstów. Ale zostawmy to na boku, bo właśnie ze stokami narciarskimi wiąże się najnowsze ogłoszenie InPost. Za chwilę ruszy sezon, szkoły rozpoczną ferie, górale obsypią się złotem, a my będziemy znów zastanawiać, co poszło nie tak, czemu jest tak drogo i czy naprawdę oscypek z żurawiną musi kosztować 30 zł, i co w nim takiego widzą ludzie. Na szczęście jedna rzecz umili nam wyjazdy - na stoku będzie czekał nasz paczkomat.