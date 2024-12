Ten sprzęt ratuje mnie każdej zimy. Na wiosnę też nie zamierzam go wyłączać

Początek grudnia, temperatury zdecydowanie dodatnie, całkiem mocny wiatr, jedno z największych miast w Polsce. Mogłoby się wydawać, że to idealne warunki, żeby cieszyć się co najmniej przyzwoitą jakością powietrza i nie musieć się obawiać o to, co dostaje się do naszych płuc. Niestety - nic z tego. Pomiary z oddalonej o kilkadziesiąt metrów stacji wskazują na to, że stężenie najgroźniejszych dla zdrowia pyłów zawieszonych, czyli PM 2,5, sięga niemal 160 proc. dopuszczalnych norm. Gdy w najbliższych dniach temperatura spadnie, sytuacja stanie się jeszcze gorsza.