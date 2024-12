Nowoczesne zmywarki Bosch - wygoda i innowacje

Dodatkowo producenci sprzętów AGD stosują w swoich urządzeniach technologie, które również przyczyniają się do zmniejszenia zużycia zasobów. W przypadku zmywarek do zabudowy Bosch taką technologią jest ActiveWater. Oszczędności wynikają z systemu, który odpowiada za rozprowadzanie wody, optymalizację technologii filtrów, szybsze nagrzewanie oraz większą wydajność pompy. Wszystkie te czynniki wpływają na sprawniejszy przepływ wody i efektywniejsze mycie naczyń. Zmywarki z technologią ActiveWater zużywają znacznie mniej wody, co jest korzystne dla domowego budżetu i środowiska.