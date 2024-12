Netflix Polska z potężnym wyciekiem. Fani tego serialu powinni mieć się na baczności

Bowiem link przenosi do panelu zarządzania uczestnikami, do którego dostęp powinni mieć jedynie organizatorzy. Z panelu można pozyskać zarówno informacje o imieniu i nazwisku, numerze telefonu jak i adresie email kandydatów. I to nie jednego czy dwóch, a wszystkich czterech tysięcy, którzy zgłosili się do udziału w Squid Game Arena. Wpadka jest tym większa, że szczęśliwcy, którzy otrzymali linki mogli też skorzystać z innych opcji panelu - takich jak eksportowanie całości listy uczestników do arkusza kalkulacyjnego programu Excel.