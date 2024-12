Sprzęt do biura lub stanowiska gracza to świetny pomysł na prezent świąteczny. Nawet się nie zastanawiaj

Na początek chciałbym przedstawić zestaw klawiatury i myszy Logitech POP Icon Combo, z którego korzystam na co dzień i jestem nim absolutnie zachwycony. W pudełku znajdziemy dwa urządzenia – klawiaturę Logitech POP Icon Keys oraz mysz POP Mouse. Mocną stroną tego zestawu jest kapitalny, trudny do przebicia, stosunek ceny do jakości – w zależności od wersji kolorystycznej, w promocjach można go kupić za ok. 220 zł – 300 zł. To doskonały prezent: bliski otrzyma świetny sprzęt, a wy nie nadwyrężycie swojego budżetu - wasz portfel wam podziękuje.