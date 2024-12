Oto zestaw klawiatury i myszy Logitech POP Icon Combo. Idealny pomysł na świąteczny prezent

Możliwość zapewnienia wygodnej i przyjemnej pracy to bardzo dobry prezent. Wydajna praca to... mniej pracy. Z kolei mniej pracy, to więcej czasu dla siebie i rodziny. Zestaw Logitech POP Icon Combo należy do przystępnych cenowo propozycji - kosztuje ok. 300 zł. To niewiele, ponieważ w tej cenie zyskujemy zarówno klawiaturę, jak i myszkę.