Te laptopy na Black Friday kupisz taniej. Oto najlepsze promocje

Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 to lekki i poręczny model, który wykorzystasz do zastosowań biurowych oraz do domowej rozrywki. Wyposażony w procesor Intel Core i5 12. generacji oraz 16 GB pamięci RAM, zapewnia płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach, a 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz gwarantuje wyraźny i płynny obraz. Laptop posiada również liczne złącza USB oraz zaawansowany system chłodzenia, co zwiększa komfort użytkowania. Solidna konstrukcja i długi czas pracy na baterii sprawia, że Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 jest idealnym wyborem do codziennego użytku i pracy biurowej. Dzięki obecnej, limitowanej czasowo promocji Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 kupisz w RTV Euro AGD 200 zł taniej w porównaniu do ceny regularnej.