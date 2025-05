Apple nie ogarnia własnej Siri, ale bierze się za sterowanie myślami. Prototyp już działa

Jak informuje amerykański dziennik The Wall Street Journal, Apple jest w początkowych fazach rozwijania własnego urządzenia wszczepianego do żyły na szczycie kory ruchowej mózgu. Technologia tworzona jest we współpracy ze startupem Synchron, głównym rywalem Neuralink. Synchron ma własny implant interfejsu mózg-komputer, Stentrode, który odczytuje sygnały z mózgu i przetwarza je na akcje dokonywane na ekranach urządzeń elektronicznych. Stentrode został stworzony głównie z myślą o osobach o znacznie ograniczonej motoryce, np. sparaliżowanych w konsekwencji wypadków.