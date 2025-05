Ruszają Apple Days w Media Markt. Te oferty mogą zniknąć szybciej, niż myślisz

AirPods Pro 2 to akcesorium niezbędne dla każdego posiadacza iPhone'a. Dzięki chipowi H2 oferują jeszcze lepszą jakość audio, aktywną redukcję hałasu 2x skuteczniejszą niż poprzednia generacja oraz adaptacyjny dźwięk, który automatycznie dostosowuje się do otoczenia. Wygodne silikonowe wkładki w czterech rozmiarach zapewniają idealne dopasowanie do każdego kształtu uszu, a Tryb Kontaktowy pozwala słyszeć, co dzieje się wokół, bez wyjmowania słuchawek. Ponadto dzięki Spersonalizowanemu Dźwiękowi Przestrzennemu muzyka i filmy odtwarzane na AirPods Pro 2 brzmią niesamowicie realistycznie. Łatwe ładowanie przez MagSafe, wodoodporność IP54 i wbudowany lokalizator w etui sprawiają, że AirPods Pro 2 to najlepszy towarzysz każdego iPhone.