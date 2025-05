Zamienił drewno w materiał mocniejszy od stali. Teraz chcą z niego budować miasta

Pomysł narodził się jeszcze w 2018 r., kiedy to prof. Liangbing Hu opracował sposób na modyfikację struktury drewna w taki sposób, by było znacznie twardsze i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Początkowo proces zajmował ponad tydzień, jednak po kilku latach prac udało się skrócić go do zaledwie kilku godzin. W efekcie powstał Superwood – materiał, który łączy w sobie naturalność drewna z właściwościami metalu.