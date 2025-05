Ten smartfon powstał po to, by zawstydzić Samsunga i Apple. Nothing Phone (3) ma 3 przewagi

Marka Nothing wydała w ostatnim czasie dwa średniopółkowe smartfony z serii Nothing Phone (3a). Nadchodząca propozycja z wyższego segmentu ma nazywać się Nothing Phone (3) i będzie pierwszym wejściem na segment droższych telefonów od czasów Nothing Phone’a (2) z 2023 r. Dyrektor generalny Nothing Carl Pei przekazał kilka informacji na temat nadchodzącego modelu.