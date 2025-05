Podczas Central European Startup Awards 2024 Patron GO zdobył tytuł Startup of the Year, a w konkursie Fintech Zlatá Koruna 2024 zajął prestiżowe trzecie miejsce. Firma uplasowała się także na pierwszym miejscu w rankingu Deloitte Fast 50 Companies, osiągając ponad 1169 % wzrostu przychodów rok do roku. Wreszcie, globalny plebiscyt Global Startups in the World umieścił Patron GO wśród dziesięciu najlepszych młodych fintechów na świecie.