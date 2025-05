Spotify wprowadza długo wyczekiwaną funkcję. Teraz wystarczy, że powiesz, na co masz ochotę

Dostęp do AI DJ mają użytkownicy Spotify Premium. Aby go aktywować, wystarczy wpisać DJ w wyszukiwarce aplikacji lub znaleźć go w sekcji Made for You. Wydawanie poleceń głosowych odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku DJ-a, który pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. Co istotne, nawet bez konkretnego polecenia, szybkie dotknięcie ikony DJ-a spowoduje zmianę playlisty. Algorytm, bazując na twoich preferencjach, zaproponuje coś nowego.