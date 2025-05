Rockstar szykuje niespodziankę. GTA 4 może wrócić jeszcze w tym roku

Użytkownik Tez2 na forum gtaforums przekazał, że pracownik studia Rockstar miał zasugerować, że jego firma obecnie pracuje nad odświeżoną wersją GTA IV. Według przecieków premiera mogłaby nastąpić jeszcze w 2025 roku. Aby uwiarygodnić doniesienie, informator dodał, że w związku z rzekomo nadchodzącą premierą Rockstar w ostatnim czasie miał przyczynić się do zamknięcia fanowskiej modyfikacji do GTA V, która przenosiła gracza do świata Liberty City.