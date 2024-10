Red Dead Redemption 1 wreszcie trafi na PC. Gracze czekali 14 lat

Obsługa sterowania za pomocą myszki i klawiatury to podstawa. Co ważne, tak jak większość nowoczesnych gier, Red Dead Redemption 1 w wersji na komputery osobiste będzie wspierać przydatne technologie, jak AMD FSR 3.0, NVIDIA DLSS 3.7, generowanie klatek oraz pozwoli dostosowywać jakość wyświetlanego obrazu do posiadanego sprzętu.