Ubisoft współtworzył moje dzieciństwo. Teraz ma wpaść w ręce Chin

Znacie ich chociażby za sprawą Assassin’s Creed, FarCry czy Star Wars Outlaws. Ja wspominam z ogromną nostalgią Raymana, Prince of Persia, Rainbow Six czy Beyond Good & Evil. Wygląda jednak na to, że nic nie trwa wiecznie. Ubisoft szuka wsparcia finansowego i jest gotów na przejęcie.