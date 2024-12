Podaruj smartwatch na świąteczny prezent. Mam kilka propozycji dla niej, dla niego, dla seniora...

Smartwatche nie są modnymi zabawkami, a stały się niezastąpionymi urządzeniami, które dbają o nasz ruch, zdrowie i pomagają w codziennych zastosowaniach. Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie, ale co to w ogóle znaczy? Jaka jest dzienna norma ruchu dla przeciętnego człowieka? Nie ma na to jednej odpowiedzi, ale Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 intensywnej tygodniowo. Nie musimy robić tego ciągiem, wystarczy to rozłożyć na kilka sesji. A co kryje się za tymi pojęciami? Umiarkowana to taka, podczas której lekko się spocimy, ale możemy swobodnie rozmawiać. Intensywnej towarzyszy pocenie się i trudności w rozmawianiu.