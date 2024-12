Na nowego iPada Pro jeszcze poczekasz. Bierz to, co jest na rynku

Pamiętajmy, że iPad Pro z procesorem M4 to naprawdę świetny sprzęt. Ma piękny wyświetlacz OLED, jest szybki i wydajny, a do tego obsługuje Apple Pencil Pro. Czy naprawdę potrzebujesz czegoś więcej? Jasne, nowy procesor to zawsze miły dodatek, ale czy jest on wart miesięcy oczekiwania? Nawet jeśli jesteś profesjonalistą, który wykorzystuje iPada do bardzo wymagających zadań, to odpowiedź brzmi: prawdopodobnie nie.