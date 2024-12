Infinix kończy rok w wielkim stylu. Nie dość, że premiery, to jeszcze te promocje

Perłą w koronie serii Infinix HOT 50 jest model Pro, dostępny w wersji z pamięcią 8/256 GB oraz 8/128 GB i do 16 GB rozszerzonego RAM. Wyposażono go w także w procesor Helio G100 oraz ekran AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jego grubość to zaledwie 7,4 mm, a od mniejszych braci wyróżnia go zastosowanie technologii szybkiego ładowania 33 W - w HOT 50 i 50i jest to zaledwie 18 W.