Pomysłowy YouTuber odtworzył pierwowzór iPada z 1984

Każda firma tworząca sprzęt i oprogramowanie posiada setki, o ile nie tysiące, projektów produktów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego - lub zostały wyprodukowane w pojedynczych egzemplarzach, by dopiero potem trafić na wiele dekad do szuflady, o ile nie po prostu do śmieci. Wyjątku nie stanowi tu Apple, które ma dosłowny cmentarz różnych szkiców i wstępnych projektów produktów. O sporej części z nich dowiadujemy się z książki "Keep it Simple: The Early Design Years of Apple" autorstwa Hartmuta Esslinger, niemiecko-amerykańskiego projektanta i wynalazcy przemysłowego, który osobiście zaprojektował sporą część urządzeń Apple, które trafiły na rynek w latach 80.