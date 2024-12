Acer Chromebook Plus za 1699 zł? Niezawodny - otwierasz i… błyskawicznie działa

Co można zrobić w dziesięć sekund? Pewnie po chwili zastanowienia uda się wyłonić kilka propozycji, ale wszyscy zgodzimy się, że to bardzo krótka chwila. A mimo to właśnie mniej niż 10 s potrzebuje Acer Chromebook Plus, żeby się włączyć i być gotowym do pracy. A to wszystko za 1699 zł.