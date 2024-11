Bezprzewodowe słuchawki nauszne w przystępnej cenie - propozycje upominkowe dla dzieci, graczy i pod home office

To niesamowite, że te bezprzewodowe słuchawki za 199 zł działają aż do 65 godzin na jednym ładowaniu. Znacznie droższe modele zazwyczaj wykręcają połowę tego czasu. Dzięki świetnemu akumulatorowi Belkin SoundForm Adapt to niezawodne słuchawki do pracy. Zawsze naładowane i gotowe. Za sprawą wbudowanego mikrofonu na podajniku można z nich korzystać podczas wideokonferencji. Technologia ENC zadba wtedy o to, aby jakość rozmów była wysoka, separując użytkownika od hałasów tła.