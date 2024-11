Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki: Jak laptopy Lenovo i Asus wykorzystują AI do poprawy codziennej pracy

Pod względem konstrukcyjnym, urządzenie charakteryzuje się solidnym wykonaniem i estetycznym wzornictwem. Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewnia trwałość oraz komfort użytkowania. Zawiasy umożliwiają obrót ekranu o 360 stopni, co pozwala na dostosowanie pozycji laptopa do aktualnych potrzeb, takich jak prezentacje czy oglądanie multimediów. Laptop został wyposażony w różnorodne porty i interfejsy, w tym USB-C z obsługą Thunderbolt 4, co umożliwia szybki transfer danych oraz podłączanie zewnętrznych urządzeń. Jest to istotne dla użytkowników korzystających z dodatkowych monitorów, dysków zewnętrznych czy innych akcesoriów.