Samsung szykuje składaka dla każdego. Lepiej przygotujcie portfel

No dobra, przyznajmy – składane telefony, nawet te flipy, wciąż kosztują fortunę. Nie każdego stać na drogie smartfony, dlatego Samsung wypuścił serię FE (Fan Edition), czyli tańsze wersje swoich flagowców. A teraz dorzucił do tego linię SE (Special Edition), która ma być jeszcze bardziej przystępna cenowo. A co, jeśli połączysz obie te wiadomości? Wyjdzie nowy telefon z serii Z o kryptonimie FE oraz SE (2 lub 7).