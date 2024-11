Mówisz, że w kurtkach nie ma technologii? Regatta mówi: potrzymaj mi Frelton i patrz

Nasze ciało bez względu na temperaturę panującą wokół wytwarza wilgoć w postaci pary. Co do zasady nie widzimy jej, ale wystarczy wyjść spod gorącego prysznica do zimnej łazienki, żeby na własne oczy zobaczyć jak wygląda proces parowania. To samo dzieje się gdy mamy na sobie ubrania, tylko tego nie widzimy. W przypadku nieprzepuszczających materiałów para nie jest odprowadzana poza warstwę ubrań, tylko zamienia się w wodę, która moczy nasze ciało pod warstwą ubrań. Na pewno znacie to uczucie, gdy wydaje się wam, że się spociliście podczas spaceru - najprawdopodobniej po prostu macie nieoddychające ubrania. I tu z pomocą przychodzi Regatta Frelton, która ma przepuszczalność rzędu 10 000 g/m2/24h. Oznacza to, że metr kwadratowy materiału w ciągu 24 godzin jest w stanie przepuścić 10 000 g pary wodnej. Taka wartość oznacza, że kurtki można używać podczas wysiłku fizycznego. Na swój sposób magiczne jest to, że kurtka z jednej strony przepuszcza parę wodną, a z drugiej jest wiatroszczelna.