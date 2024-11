Jednym pociągiem zastąpili prawie 400 aut. Tysiące Polaków wsiadło do wydłużonych gigantów

W niedzielę 3 listopada PKP Intercity przewiozło 255 tys. pasażerów. Dla porównania dotychczasowy dzienny rekord liczby pasażerów wynosi 307 tys. podróżnych. Pobity został 18 sierpnia, w długi weekend. Wówczas w okresie od 14 do 18 sierpnia każdego dnia pociągami PKP Intercity jechało średnio 270 tys. osób. A to były przecież wakacje, czas urlopowy, a tymczasem wynik z 1 listopada nie jest znacząco gorszy. To najlepszy dowód na to, że kolej staje się coraz częściej pierwszym wyborem środka transportu. Piętrowych wagonów potrzeba więc na już.