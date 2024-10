Przychodzisz na peron, a tam Pendolino. Szybkie pociągi pojadą do nowych miast

Przewoźnik chwali się, że z Warszawy szybciej dojedzie się do Szczecina (4 h 18 minut), do Białegostoku (1 h 30 minut) czy Łodzi Fabrycznej (1 h 7 minut). I to są imponujące liczby, bo dojazd najszybszą trasą z centrum stolicy do Szczecina według Google Maps zajmuje 5 godz. 41 min! Pociągiem znacznie szybciej dojedzie się też do Białegostoku – podróż autem to 2 godz. 14 min. Do Łodzi kolej pozwala zaoszczędzić prawie 45 min.