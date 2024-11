Kapitalny odkurzacz Dysona 1000 zł taniej i telewizor 65” za połowę ceny. MediaMarkt ma świetne promocje

Głośniki są tu dwa – każdy ma moc 8 W, nie brakuje też złącza HDMI 2.1 (łącznie do dyspozycji są cztery sztuki HDMI). Jeśli szukamy prostego, dobrze wycenionego telewizora do sypialni do okazyjnego oglądania YouTube’a czy Netflixa, to ten będzie jak znalazł.