PC skrojony na miarę, do nowoczesnej pracy. Do biura kupiłbym MSI Modern AM272P 1M

Komputer w testowanej przeze mnie konfiguracji - a więc z układem Core 5 120U i 16 GB RAM to wydatek okrągłych 4000 zł. Mając na uwadze jakość wykonania i wyposażenie tego komputera… no nie napiszę, że to bezcen, bo to byłaby przesada. To jednak bardzo uczciwa cena. Bo poza chipsetem najnowszej generacji i szybką pamięcią otrzymujemy też fantastyczny wyświetlacz, rewelacyjną obudowę, doskonałą kulturę pracy i programowe funkcje dodatkowe, które zamiast stanowić kuriozum faktycznie pomagają w pracy. Myśląc o wyposażeniu biura w komputery stacjonarne, myślałbym właśnie o tym Modernie. Bo jedyną jego wadą jest to, że nie ma jeszcze lepszych parametrów - ale to windowałoby w górę cenę. W kwestii samej koncepcji, konstrukcji i jakości wykonania nie ma tu żadnych krytycznych uwag - to znakomity i zdecydowanie godny polecenia sprzęt.