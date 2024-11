Patrzę, jak wygląda nowy Monster Hunter na telefony i mam opad szczęki. Co za oprawa

Oprawa w Monster Hunter Outlanders zachwyca mnie nie tylko z powodu modeli i tekstur wysokiej jakości. Stworzenie pięknych humanoidów i pełnych detali brył na telefonach to już żadne wyzwanie. Co innego renderowanie ładnych, otwartych światów na urządzeniach mobilnych. To wciąż niezwykle trudne zadanie, a produkcje takie jak mobilne Warzone czy PUBG Mobile są tego najlepszym dowodem. Tymczasem w Monster Hunter Outlanders mamy zarówno przepiękne modele, jak i śliczne otwarte mapy. No, przynajmniej na materiale reklamowym.